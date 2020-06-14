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Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ

Сьогодні 21:23 460 0
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Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ
#Олександрія, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру УПЛ Олександрія приймала чернігівську Десну.

Філіппов з центра поля пройшов до штрафної і з кута потужно пробив у дальній кут воріт. Наприкінці першого тайму Калітвінцев зі штрафного навісив і м’яч нікого не зачепив й залетів у сітку воріт олександрійців. На початку другого тайму команди обмінялися голами. А на 60-ій хвилині господарі залишилися у меншості - Бабогло отримав друге попередження. На 79-ій хвилині матчу Філіппов реалізував пенальті. У компенсовані хвилини остаточний рахунок встановив Тотовицький.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
26 тур, 14 червня

ФК Олександрія - Десна (Чернігів) 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Філіппов, 0:2 - 45 Калітвінцев, 1:2 - 46 Третьяков, 1:3 - 55 Гітченко, 1:4 - 79 Філіппов (пен), 1:5 - 90+6 Тотовицький

Олександрія: Паньків - Гордієнко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мірошниченко (Задерака, 54) - Лучкевич, Ковалець (Шендрик, 62), Гречишкін, Вантух (Стецьків, 82), Третьяков - Сітало (Безбородько, 54)

Десна: Паст - Конопля, Гітченко, Імереков, Западня (Арвеладзе, 94) - Картушов (Мостовий, 80), Калитвинцев (Старенький, 89), Огиря, Фаворов - Будківський (Тотовицький, 80), Філіппов (Хльобас, 94

Попередження: Бухал (43), Бабогло (53), Вантух (68)

Вилучення:  Бабогло (59)

Раніше, Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ.

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