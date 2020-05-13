Інтер наблизився до трансферу Відаля

Джерело - football24.ua.
Півзахисник іспанської Барселони Артуро Відаль близький до переходу в міланський Інтер.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Перемовини сторін перебувають на фінальній стадії. Інтеру залишилося узгодити зарплату Відаля. Досвідчений чилієць вважає, що контракт з міланцями може бути останньою великою угодою в кар'єрі, тому хоче заробляти на Джузеппе Меацца орієнтовно 13 млн євро за сезон.
У випадку коли Інтер погодиться на умови Відаля, то ветеран стане найбільш оплачуваним гравцем клубу.
Нагадаємо, Мартінес хоче перейти в Барселону.