Головний тренер Ротора Олександр Хацкевич не володіє інформацією щодо свого можливого відходу з волгоградської команди.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Ротор може змінити тренера після виходу в РПЛ? Я не уявляю, про що ви говорите. Кардинальних рішень ще не приймали ні ми, ні керівництво", – сказав Хацкевич у коментарі виданню Sport24.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливе звільнення екстренер Динамо з російського клубу. Причин такого рішення не називали, однак підкреслювали, що відставка може бути пов'язана не з грою команди при Хацкевичі, а з іншими мотивами керівництва волгоградського клубу.