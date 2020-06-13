 Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
Вчора 21:08 1660
Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 00:21 730
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
Вчора 21:22 1191
Скрипник: Зоря не змогла втримати удар
Вчора 21:12 1271
Михайличенко: Заміни зробили свій внесок у гру
Вчора 20:52 1118
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
Вчора 19:21 10840 13
У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців
Вчора 17:40 553
Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії
Вчора 15:25 533
Франков: Павелко просуває проект, який прийде на зміну УПЛ та ПФЛ
Вчора 14:42 818
Артем Бєсєдін: За кожне дитяче життя варто боротися
Вчора 14:40 392
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:21 Пряма трансляція Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 730
00:01 Футбол Наполі вийшло у фінал Кубка Італії 735
13 Червня 2020
23:54 Футбол Скрипник: Вітаю Динамо з перемогою, але боротьба не закінчена 741
23:38 Футбол Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу 797
23:25 Футбол Циганков зіграв 100-й матч за Динамо в УПЛ 855
23:13 Футбол Фортуна - Боруссія Д 0:1. Огляд матчу 685
22:58 Футбол Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент 1299
22:48 Футбол Олімпік – ФК Львів 2:0. Відео голів 1035
22:37 Футбол Герта - Айнтрахт 1:4. Огляд матчу 833
22:27 Футбол Вальядолід переміг Леганес у 28 турі Ла-Ліги 1104
22:10 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Огляд матчу 1431
21:55 Футбол Динамо Мінськ мінімально обіграло Славію у 13 турі чемпіонату Білорусі 902
21:46 Футбол Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях 1331
21:28 Футбол Баварія перемогла Боруссію М у 31 турі Бундесліги 1092
21:22 Футбол Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ 1191
21:12 Футбол Скрипник: Зоря не змогла втримати удар 1271
21:08 RunNews Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення 1660
20:52 Футбол Михайличенко: Заміни зробили свій внесок у гру 1118
20:35 Футбол Сидорчук уникнув травми у матчі проти Зорі 2507
20:18 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Відео голів 2110
20:14 Блог Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо 653
20:08 Футбол Вільярреал обіграв Сельту у 28 турі Ла-Ліги 1160
19:57 Футбол Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі 406
19:48 Теніс Маштаков виграв турнір UTF Gentlemen Invitational 1382
19:26 Пряма трансляція Баварія - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 31 туру Бундесліги 390

Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:38 797 0
Огляд матчу Олімпік – ФК Львів
Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу
#Олімпік, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 13 червня, Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ
13 червня, 26 тур

Олімпік – ФК Львів 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Ду Коуту, 2:0 - 84 Ду Коуту

Попередження: Романовський (4), Цимбалюк (32), Зотько (35), Кравченко (81), Кичак (90 + 3) - Шина (24), Борзенко (56), Татарка (64), Альваро (68), Нич (88).

Олімпік: Кичак - Лебеденко, Зотько, Гришко, Кравченко, Цимбалюк, Політило, Романовський (Завійський, 74), Балашов (Пасіч, 62), Тейшейра (Ксьонз, 85), Шахаб (Баланюк, 74).

ФК Львів: Сарнавський - Люлька (Ходаковський, 77), Братков, Гончар, Татарка, Борзенко, Альваро, Шина, Бопесу, Велвес (Приймак, 58), Яковеллі (Нич, 58).

Раніше, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.

Також, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою.

Коментарі ()