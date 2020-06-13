Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу

Огляд матчу Олімпік – ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 13 червня, Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

13 червня, 26 тур

Олімпік – ФК Львів 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Ду Коуту, 2:0 - 84 Ду Коуту

Попередження: Романовський (4), Цимбалюк (32), Зотько (35), Кравченко (81), Кичак (90 + 3) - Шина (24), Борзенко (56), Татарка (64), Альваро (68), Нич (88).

Олімпік: Кичак - Лебеденко, Зотько, Гришко, Кравченко, Цимбалюк, Політило, Романовський (Завійський, 74), Балашов (Пасіч, 62), Тейшейра (Ксьонз, 85), Шахаб (Баланюк, 74).

ФК Львів: Сарнавський - Люлька (Ходаковський, 77), Братков, Гончар, Татарка, Борзенко, Альваро, Шина, Бопесу, Велвес (Приймак, 58), Яковеллі (Нич, 58).

Раніше, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.

Також, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою.