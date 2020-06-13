Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру

Динамо і Зоря у матчі 26 туру УПЛ продемонстрували бойову гру.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Я вдячний Зорі за те, що вони разом із нами показали хорошу, добротну гру, яка заслуговує найвищих оцінок. Найголовніше - обидві команди грали тільки на перемогу, ні на який інший результат. І це відчувалося в кожному єдиноборстві, у кожному зіткненні та в емоційному плані. Навіть попри те, що був відсутній найголовніший компонент футболу - глядачі, все-таки гра була по-справжньому бойовою та якоюсь мірою кубковою.

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Звичайно ж, я задоволений тим, що ми змогли переломити хід гри та виграти її, хоча початок другого тайму залишився за Зорею, і їх гол був абсолютно логічним. Напевно, нам трохи пощастило в епізоді, коли м'яч потрапив у поперечину. Але команда не зупинялася, шукала свої моменти, і я радий, що заміни, які ми зробили, зробили свій внесок у гру, і хлопці, котрі вийшли на поле, дуже додали та пожвавили матч", - розповів Михайличенко.