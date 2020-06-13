 Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
Сьогодні 21:08 1301
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
Сьогодні 21:22 982
Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:25 2737
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
Сьогодні 19:21 10315 11
У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців
Сьогодні 17:40 490
Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії
Сьогодні 15:25 451
Франков: Павелко просуває проект, який прийде на зміну УПЛ та ПФЛ
Сьогодні 14:42 745
Артем Бєсєдін: За кожне дитяче життя варто боротися
Сьогодні 14:40 342
Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна
Сьогодні 14:08 1068
Франков: Рух телефонує клубам, щоб зібрати голоси за відставку Макарова
Сьогодні 13:15 644
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:58 Футбол Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент 83
22:48 Футбол Олімпік – ФК Львів 2:0. Відео голів 203
22:37 Футбол Герта - Айнтрахт 1:4. Огляд матчу 255
22:27 Футбол Вальядолід переміг Леганес у 28 турі Ла-Ліги 305
22:10 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Огляд матчу 511
21:55 Футбол Динамо Мінськ мінімально обіграло Славію у 13 турі чемпіонату Білорусі 434
21:46 Футбол Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях 602
21:28 Футбол Баварія перемогла Боруссію М у 31 турі Бундесліги 497
21:22 Футбол Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ 982
21:12 Футбол Скрипник: Зоря не змогла втримати удар 1118
21:08 RunNews Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення 1301
20:52 Футбол Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру 805
20:35 Футбол Сидорчук уникнув травми у матчі проти Зорі 1817
20:18 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Відео голів 1535
20:14 Блог Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо 584
20:08 Футбол Вільярреал обіграв Сельту у 28 турі Ла-Ліги 801
19:57 Футбол Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі 350
19:48 Теніс Маштаков виграв турнір UTF Gentlemen Invitational 952
19:26 Пряма трансляція Баварія - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 31 туру Бундесліги 346
19:25 Пряма трансляція Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 2737
19:21 Футбол Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ 10315 11
19:08 Футбол ПСЖ відмовився від трансферу Кулібалі 1310
18:58 Футбол Еспаньйол – Алавес 2:0. Огляд матчу 1104
18:46 Футбол Чеснаков став рекордсменом Ворскли 1634
18:33 Футбол Айнтрахт розгромив Герту, перемоги Вердера та Боруссії Д. Результати 31 туру Бундесліги 1528

Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру

Сьогодні 20:52 805 0
Олексій Михайличенко прокоментував матч проти Зорі
Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру
#Михайличенко, #Зоря, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо і Зоря у матчі 26 туру УПЛ продемонстрували бойову гру.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Я вдячний Зорі за те, що вони разом із нами показали хорошу, добротну гру, яка заслуговує найвищих оцінок. Найголовніше - обидві команди грали тільки на перемогу, ні на який інший результат. І це відчувалося в кожному єдиноборстві, у кожному зіткненні та в емоційному плані. Навіть попри те, що був відсутній найголовніший компонент футболу - глядачі, все-таки гра була по-справжньому бойовою та якоюсь мірою кубковою.

Актуально: Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ

Звичайно ж, я задоволений тим, що ми змогли переломити хід гри та виграти її, хоча початок другого тайму залишився за Зорею, і їх гол був абсолютно логічним. Напевно, нам трохи пощастило в епізоді, коли м'яч потрапив у поперечину. Але команда не зупинялася, шукала свої моменти, і я радий, що заміни, які ми зробили, зробили свій внесок у гру, і хлопці, котрі вийшли на поле, дуже додали та пожвавили матч", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою у 26 турі УПЛ.    

Коментарі ()