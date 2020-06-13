Чеснаков став рекордсменом Ворскли

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков зіграв свій 293 матч за полтавський клуб.

Про це пресслужба клубу.

Таким чином Чеснаков побив рекорд Арменда Даллку в іграх за Ворсклу.

"Сьогодні хочу сказати велике спасибі тим, хто мене мотивує: моїм батькам, дружині та трьом діткам – моїм найголовнішим мотиваторам. Окремі слова вдячності – до вболівальників, які нас підтримують вдома та на виїзді. Сподіваюсь, скоро матимемо нагоду разом святкувати нашу перемогу на рідному стадіоні", - розповів Чеснаков.