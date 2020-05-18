Ворскла продовжила контракт з капітаном команди

Джерело - ФК Ворскла.
Полтавська Ворскла продовжила контракт із 32-річним капітаном команди Володимиром Чеснаковим.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нова угода підписана за схемою 1+1.
Чеснаков - вихованець Ворскли, який провів в полтавському клубі всю свою кар'єру. У поточному сезоні Володимир провів за Ворсклу 23 матчі у всіх турнірах.
Орієнтовна вартість центрального захисника становить €550 тисяч.
Раніше, Ворскла продовжила контракт із захисником Баєнком.
Нагадаємо, Ворскла продовжила контракт з головним тренером.