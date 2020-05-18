Ворскла продовжила контракт з капітаном команди

Нова угода з гравцем підписана за схемою 1+1

Джерело - ФК Ворскла.

Полтавська Ворскла продовжила контракт із 32-річним капітаном команди Володимиром Чеснаковим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода підписана за схемою 1+1.

Чеснаков - вихованець Ворскли, який провів в полтавському клубі всю свою кар'єру. У поточному сезоні Володимир провів за Ворсклу 23 матчі у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість центрального захисника становить €550 тисяч.

Раніше, Ворскла продовжила контракт із захисником Баєнком.

Нагадаємо, Ворскла продовжила контракт з головним тренером.