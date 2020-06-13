Маріуполь - Ворскла 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ.
59 хвилина. Відео голу Якубу
74 хвилина. Відео голу Топалова
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 червня, 26 тур
Маріуполь - Ворскла 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Якубу, 1:1 - 74 Топалов
Маріуполь: Гальчук, Муравський, Яворський (Давва, 65), Биков, Полегенько, Ігнатенко (Тищенко, 85), Мишньов, Кірюханцев (Корнієнко, 65), Чурко (Кащук, 65), Кулаков (Топалов, 57), Фомін.
Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр (Баєнко, 90), Пуцлін, Шехіч (Якубу, 46), Кулач (Васін, 73), Кане, Степанюк (Кравчук, 66)
Попередження: Биков, Ігнатенко, Пуцлін, Сапай
Вилучення: Пердута (90+5, фол останньої надії)
Нагадаємо, Ребенок продовжив контракт із Ворсклою.