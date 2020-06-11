Ребенок продовжив контракт із Ворсклою

Нова угода розрахована на рік

Джерело - ФК Ворскла.

34-річний український півзахисник Ворскли Павло Ребенок продовжив контракт із полтавським клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована на рік. У поточному сезоні Ребенок провів за Ворсклу 18 матчів у всіх турнірах. Орієнтовна вартість футболіста складає €300 тисяч.

"Я з тих гравців, які не зазирають у паспорт. Навіщо це потрібно, коли ти сповнений сил та бажання однаково сумлінно відпрацьовувати як на тренуванні, так і в офіційній грі! Зараз перед очима вкотре промайнув мій дебют за Ворсклу далекого 2004-го (гра з Металістом - прим. ред.). Мунтян випустив мене на поле, сказавши перед цим лише, аби я старався. І хоча тоді ми поступилися 0:1, все ж таке ніколи не забудеш – свій найперший матч на рівні Вищої ліги. Можу сказати, що цілком задоволений тим, як складається моя кар’єра, а з Ворсклою у нас ще чимало планів", - зазначив Ребенок.

Протягом кар'єри Ребенок також виступав за Уралан, Металіст, Чорноморець і Торпедо-БелАЗ.

Раніше, призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги.