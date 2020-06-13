Еспаньйол розібрався з Алавесом у 28 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 червня, Еспаньйол у 28 турі Ла-Ліги приймав Алавес.
Господарі поля завдяки голам Бернарду та Ву Лей змогли здобути перемогу у матчі.
Відзначимо, що Алавес у першому таймі залишився у меншості, арбітр вилучив голкіпера Фернандо Пачеко за гру рукою поза межами штрафного майданчика.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
28 тур, 13 червня
Еспаньйол – Алавес 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+3 Бернарду, 2:0 – 47 Ву Л.
Раніше, Гранада обіграла Хетафе.
Нагадаємо, Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна.