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Маркевич: УПЛ – посередній чемпіонат

Вчора 22:57 669 0
Мирон Маркевич оцінив рівень УПЛ
Маркевич: УПЛ – посередній чемпіонат
#Маркевич, #УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Українські клуби не мають достатнього рівня для виступів у єврокубках.

Про це розповів екстренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Я суджу про рівень команд за іграми в єврокубках. У нас чемпіонат, нікого не ображаючи, сьогодні посередній. А коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло.

У нас проблеми з рейтингом УЄФА. Вилетіли з десятки, хоча були на сьомому місці. Треба думати, як наші команди в Лізі Європи і в Лізі чемпіонів гратимуть. Треба, щоб вони там себе проявляли.

Шахтар показує щось, Динамо, на жаль, не може вийти в групу. Треба більше вкладати грошей, не бачу іншого виходу. Які витрати, такі і футболісти. Багато клубів живуть, щоб продати футболістів і вижити", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Маркевич готовий повернутися до тренерської діяльності.

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