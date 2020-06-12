Маркевич: УПЛ – посередній чемпіонат

Українські клуби не мають достатнього рівня для виступів у єврокубках.

Про це розповів екстренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Я суджу про рівень команд за іграми в єврокубках. У нас чемпіонат, нікого не ображаючи, сьогодні посередній. А коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло.

У нас проблеми з рейтингом УЄФА. Вилетіли з десятки, хоча були на сьомому місці. Треба думати, як наші команди в Лізі Європи і в Лізі чемпіонів гратимуть. Треба, щоб вони там себе проявляли.

Шахтар показує щось, Динамо, на жаль, не може вийти в групу. Треба більше вкладати грошей, не бачу іншого виходу. Які витрати, такі і футболісти. Багато клубів живуть, щоб продати футболістів і вижити", - розповів Маркевич.