Екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич оцінив можливість повернення до роботи тренером.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи хочу я повернутись до роботи тренером? А чому ні? Я почуваюся добре. Тому ще готовий бути тренером.

Чи була пропозиція очолити Рух? Ні. Але ми в хороших відносинах з Козловським. Там академія хороша. Ну, час покаже, можливо, буде нова сила у Львові, яка про себе заявить. Думаю, вони будуть у вищій лізі. Подивимося. Хочеться, щоб у Львові на стадіоні людей було більше.

Чи повернусь до Металіста, якщо Ярославський візьметься за його відродження? Я не знаю. Давно не спілкувався з Ярославським. Ще коли був на його ювілеї. Про плани не знаю. Але, звичайно, відродити Металіст – це велика справа. Я б точно не залишився в стороні", – розповів Маркевич.