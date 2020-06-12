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Маркевич готовий повернутися до тренерської діяльності

Сьогодні 16:57 2012 0
Мирон Маркевич прокоментував своє повернення до тренерської діяльності
Маркевич готовий повернутися до тренерської діяльності
#Маркевич

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич оцінив можливість повернення до роботи тренером.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи хочу я повернутись до роботи тренером? А чому ні? Я почуваюся добре. Тому ще готовий бути тренером.

Чи була пропозиція очолити Рух? Ні. Але ми в хороших відносинах з Козловським. Там академія хороша. Ну, час покаже, можливо, буде нова сила у Львові, яка про себе заявить. Думаю, вони будуть у вищій лізі. Подивимося. Хочеться, щоб у Львові на стадіоні людей було більше.

Чи повернусь до Металіста, якщо Ярославський візьметься за його відродження? Я не знаю. Давно не спілкувався з Ярославським. Ще коли був на його ювілеї. Про плани не знаю. Але, звичайно, відродити Металіст – це велика справа. Я б точно не залишився в стороні", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, Маркевич не вірить в завершення епохи Димінського у Карпатах.

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