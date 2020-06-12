Ювентус хоче позбутися Ремсі

Джерело - ua-football.com.
Ювентус вивчає можливість продажу півзахисника Аарона Ремсі.
Про це повідомляє Daily Mail.
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Валлійський півзахисник не зміг вписатися в побудови Мауріціо Саррі, провівши лише кілька непоганих матчів в цьому сезоні. Більш того, керівництву команди не подобається його часта травматичність.
Туринський клуб готовий вислухати пропозиції від претендентів на валлійця. Крім цього, Ремсі може бути включений в угоду по поверненню Поля Погба.
Нагадаємо, Роналду може влітку залишити Ювентус.