Ювентус хоче позбутися Ремсі

Аарон Ремсі може покинути Ювентус

Ювентус вивчає можливість продажу півзахисника Аарона Ремсі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Валлійський півзахисник не зміг вписатися в побудови Мауріціо Саррі, провівши лише кілька непоганих матчів в цьому сезоні. Більш того, керівництву команди не подобається його часта травматичність.

Туринський клуб готовий вислухати пропозиції від претендентів на валлійця. Крім цього, Ремсі може бути включений в угоду по поверненню Поля Погба.

Нагадаємо, Роналду може влітку залишити Ювентус.