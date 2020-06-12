Чотири гравці не допоможуть Ювентусу у матчі проти Мілана

Джерело - ua-football.com.
Ювентус назвав заявку на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
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В склад не потрапили захисники Джорджо К'єлліні і Меріх Демірал, півзахисник Аарон Ремсі і форвард Гонсало Ігуаїн. Всі ці гравці отримали травми. Ігуаїн минулого тижня під час однієї з вправ отримав розтягнення задньої поверхні стегна.
Матч Ювентус - Мілан розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо, Роналду може влітку залишити Ювентус.