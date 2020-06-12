Чотири гравці не допоможуть Ювентусу у матчі проти Мілана

Чотири гравці Ювентуса не зможуть зіграти у матчі Кубка Італії

Ювентус назвав заявку на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

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В склад не потрапили захисники Джорджо К'єлліні і Меріх Демірал, півзахисник Аарон Ремсі і форвард Гонсало Ігуаїн. Всі ці гравці отримали травми. Ігуаїн минулого тижня під час однієї з вправ отримав розтягнення задньої поверхні стегна.

Матч Ювентус - Мілан розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, Роналду може влітку залишити Ювентус.