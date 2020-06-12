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Ван Дейк відмовив ПСЖ та отримає рекордний контракт

Сьогодні 18:31 728 0
Вірджіл ван Дейк залишається у Ліверпулі
Ван Дейк відмовив ПСЖ та отримає рекордний контракт
#Ван Дейк, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - tsn.ua.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк готовий подовжити контракт з англійським клубом.

Про це повідомляє The Sun.

28-річний нідерландський оборонець відхилив пропозицію ПСЖ, який хотів переманити гравця в літнє трансферне вікно.

Ван Дейк підпише нову угоду з "червоними" на поліпшених умовах. Його зарплата складе 245 тис євро на тиждень, зараз він заробляє 200 тис.

Новий контракт зробить захисника найбільш високооплачуваним футболістом в історії Ліверпуля. Зараз рекорд належить нападнику Мохамеду Салаху (222 тис євро на тиждень).

Нагадаємо, Ліверпуль знищив Блекберн у контрольному матчі.

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