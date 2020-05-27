Маркевич не вірить в завершення епохи Димінського у Карпатах

Мирон Маркевич не вірить у фінансові можливості нового власника Карпат Олега Смалійчука.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Якщо у Смалійчука є такі фінанси, то дай Боже. Нехай працює. Подивимося. Я знаю одне – Карпати треба рятувати. Як це зроблять, покаже час.

Важливо: У Карпат офіційно змінився власник

Я б хотів, щоб львівський клуб залишився в УПЛ, тому що це – бренд. Я сам львів'янин, вболіваю за цю команду. Час покаже, мені складно щось коментувати.

Епоха Димінського закінчилася? Я в це не вірю. Не знаю, що це за ходи такі. Подивимося, час покаже", – сказав Маркевич.