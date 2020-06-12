Чотири клуби вийшли у Першу лігу

Чемпіонт у Другій лізі завершився достроково

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив прийняті раніше на позачерговій конференції ПФЛ рішення щодо достроково завершення чемпіонату у Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Чотири команди Другої ліги вийшли в Першу: по 2 перших місця груп А і Б – це Нива Тернопіль, Полісся, ВПК-Агро і Кристал. У наступному сезоні вони зіграють в Першій лізі за умови отримання відповідного атестату.

Клуби, що посіли 15-16 місця клуби Першої ліги зіграють у плей-оф з третіми командами груп А і Б другої ліги.

Нагадаємо, виконком УАФ затвердив рішення щодо відновлення сезону Першої ліги.