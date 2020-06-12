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Теодорчик може повернутися у Динамо

Сьогодні 16:12 753 0
Лукаш Теодорчик може змінити клуб
Теодорчик може повернутися у Динамо
#Теодорчик, #Динамо

Джерело - betnews365.com.

Динамо хоче під час найближчого літнього трансферного вікна повернути колишнього форварда команди Лукаша Теодорчика.

Про це повідомляє Betnews365.com

Форварда хоче бачити в команді особисто головний тренер Олексій Михайличенко.

Наразі Теодорчик виступає за Удінезе, куди перейшов у 2018 році. Однак в італійському клубі форвард отримує мало ігрової практики. У нинішньому сезоні він зіграв у 9 матчах і зробив 1 асист.

Контракт 29-річного поляка з Удінезе розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість оцінюється в 1,7 млн євро.

Теодорчик виступав за Динамо в 2014-2017 роках, де зіграв у 42 матчах, забив 16 голів і зробив 16 асистів.

Раніше повідмолялося, про інтерес до Теодочика Бешикташу.

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