Джерело - betnews365.com.
Динамо хоче під час найближчого літнього трансферного вікна повернути колишнього форварда команди Лукаша Теодорчика.
Про це повідомляє Betnews365.com
Форварда хоче бачити в команді особисто головний тренер Олексій Михайличенко.
Наразі Теодорчик виступає за Удінезе, куди перейшов у 2018 році. Однак в італійському клубі форвард отримує мало ігрової практики. У нинішньому сезоні він зіграв у 9 матчах і зробив 1 асист.
Контракт 29-річного поляка з Удінезе розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість оцінюється в 1,7 млн євро.
Теодорчик виступав за Динамо в 2014-2017 роках, де зіграв у 42 матчах, забив 16 голів і зробив 16 асистів.
Раніше повідмолялося, про інтерес до Теодочика Бешикташу.