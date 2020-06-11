Ребров спростував чутки щодо переходу у Фенербахче

Українцю у наступники вже записали колишнього тренера збірної Румунії

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров з наступного сезону не очолить Фенербахче.

Про це повідомляє m4sport.hu.

На питання журналіста про те, чи відповідають чутки дійсності, Ребров відповів "Ні, абсолютно".

Про перехід українця в Стамбул повідомляли турецькі і румунські медіа. Останні написали, що в Фенерцвароші Реброва замінить румунський фахівець Ласло Бьолені.

Ребров очолив Ференцварош влітку 2018 року і в минулому році привів команду до чемпіонства. У нинішньому сезоні після 28 турів Фраді очолюють таблицю з відривом в дев'ять очок.

Крім Фенербахче, Реброва також пов'язують з можливим поверненням в Динамо. Біля керма киян той двічі ставав чемпіоном України і стільки ж - володарем національного Кубка.