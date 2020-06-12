Шовковський: У Словенії я все робив правильно

В одному з найтрагічніших матчів проти збірної Словенії у відборі до Євро-2000 збірній Україні не пощастило.

Про це заявив колишній воротар збірної України Олександр Шовковський.

"У стикових матчах нам попалася Словенія. Там були різні варіанти, але після Хорватії і з урахуванням інших можливих суперників, громадськість весь час акцентувала увагу на тому, що це нехай і не зовсім прохідний, але цілком прохідний суперник. Мовляв, ми зобов'язані. Чому так вирішили, не знаю, але у словенців теж були свої амбіції, і там теж писали, що їм дісталася команда, з якою можна боротися.

Втім, на наш настрій це жодним чином не вплинуло - ні про яку недооцінку не могло бути й мови. Матч в Любляні розпочався для нас добре - ми виграли перший тайм завдяки голу Андрія Шевченка. Але після перерви почалися незрозумілі речі, пішла якась дивна гра. У нас було два спірних вилучення, а потім трапився цей гол Міленко Ачимовича. Зрозуміло, до нього призвела моя технічна помилка. Але, в той же час, якщо повертатися до цього епізоду, то я б нічого не міняв - в наступний раз, якби повторилася ситуація, зіграв би точно так же.

Я бачив, що до цього м'яча ніхто не біжить. Розумів, що встигну. Все робив правильно, але, коли вибивав, м'яч просто звалився з ноги і по неймовірній випадковості потрапив прямо до суперника. Я хотів винести м’яча по брівці, подалі, але, на жаль, не пощастило", - сказав Шовковський.