У Минаї закликали Поворознюка перекинути 100 тис гривень

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець закликав президента Інгульця Олександра Поворознюка закликав забезпечити всі клуби Першої ліги тестами на коронавірус.

Про це розповів сам директор клубу.

"Складається враження, що між вами з Поворознюком війна? Немає ніякої війни. Нехай дивиться на свій клуб. Нехай дивляться в своїх селах, звідки вони вилізли. Там нехай розповідають. У нас є своя команда і своя позиція. І ми її відстоюємо. А те, що вони там гавкають з боку, мене не цікавить. У мене є свій клуб, свій президент і своя позиція.