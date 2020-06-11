У Минаї закликали Поворознюка перекинути 100 тис гривень

Джерело - tribuna.com.
Спортивний директор Миная Михайло Кополовець закликав президента Інгульця Олександра Поворознюка закликав забезпечити всі клуби Першої ліги тестами на коронавірус.
Про це розповів сам директор клубу.
"Складається враження, що між вами з Поворознюком війна? Немає ніякої війни. Нехай дивиться на свій клуб. Нехай дивляться в своїх селах, звідки вони вилізли. Там нехай розповідають. У нас є своя команда і своя позиція. І ми її відстоюємо. А те, що вони там гавкають з боку, мене не цікавить. У мене є свій клуб, свій президент і своя позиція.
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Минай готовий до відновлення першої ліги фінансово, функціонально і психологічно? Запитайте у Поворознюка, він краще знає. Він там хоче всім тести купувати. Так перекиньте нам 100 000 гривень, нам не завадить. Я скину номер картки, ми не проти", - сказав Кополовець.
Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.