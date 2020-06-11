Кополовець: Ранній початок матчу Кубка України – не наша умова

У Минаї пояснили ранній початок чвертьфінального матчу Кубка України проти київського Динамо. Зустріч запланована на 14:00.

Про це розповів спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"Динамо згодні грати в Минаї, ми документально узгодили всі ці моменти. Тим більш, гра буде без глядачів і, вважаю, для "Динамо" немає різниці, де грати. На нашому стадіоні у Минаї є дуже хороші умови, які ми можемо організувати для матчів такого рівня. Також ми повністю здатні підготувати все необхідне згідно з медичним протоколом.

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Стосовно того, що матч буде починатися о 14:00 – так, за нинішніх погодних умов час дуже некомфортний, шалена спека, в нас зараз 35 градусів. Але в цій ситуації ми не можемо диктувати свої умови. Тим більш, є один дуже важливий момент – ужгородський аеропорт працює до 17:00, пізніше "Динамо" просто не зможе вилетіти до столиці. Плюс є ще трансляція матчу, багато інших організаційних моментів.

Так, була б наша воля – зіграти би трохи пізніше. Але умови однакові для всіх. Чекаємо на гранда", - сказав Кополовець.