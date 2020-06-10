Спеціаліст шокований рішенням провести зустріч з Динамо у селі

Проведення півфінального матчу Кубка України між Минаєм і Динамо на стадіоні Минаю є абсурдом.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Півфінал Кубка на стадіоні Миная? Абсурд! Хоча... Мабуть, це щось з розряду "яка країна, такі й теракти". У всякому разі, саме в цьому нас хочуть переконати певні сили. Ті самі, багато що обіцяють", - зазначив Франков.

Відзначимо, що Минай підтримав завершення сезону у Першій лізі, але хоче продовжити виступ в Кубку України. У чемпіонаті закарпатська команда займає 3-е місце і претендує на вихід в УПЛ. Додамо, що Минай-Арена вміщує 1 312 глядачів.

Раніше повідомлялося, що Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону.

Також, Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.