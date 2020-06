Атакувальний півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах продемонстрував свою щедрість на одній із автозаправок міста.

Зупинившись щоб заправити своє авто по дорозі додому з тренування, зірка Ліверпуля вирішив не розмінюватися на дрібниці і оплатив бензин всіх, хто теж заправлявся в той момент.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0