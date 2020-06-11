Конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі

Клуби можуть готуватися до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

11 червня в Києві на НСК Олімпійській відбувається позачергова Конференція ПФЛ, на якій повинне вирішитись питання продовження чемпіонатів в Першій та Другій лізі.

Про це повідомляє прес-служба ФК Металіст 1925.

Спочатку відбулось голосування по третьому за рангом дивізіону. За продовження чемпіонату висловились шість клубів, проти – 11. Таким чином, чемпіонат у Другій лізі буде завершено з поточними результатами. Рішення ще повинен затвердити Виконком УАФ.

Додамо, що раніше ПФЛ вже завершувала чемпіонат у Другій лізі. Однак після того як виникла дискусія по Першій лізі, було вирішено винести питання на позачергову Конференцію. У групі А перше місце посіла тернопільська Нива, друге - житомирське Полісся. У групі Б перші два місця за ВПК-Агро та Кристалом, при цьому Альянс поступився херсонцям другим рядком лише за додатковими показниками.

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.