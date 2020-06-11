 Ференцварош підшукав заміну Реброву, якого сватають у Фенербахче | Футбол | Champion.com.ua
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Ференцварош підшукав заміну Реброву, якого сватають у Фенербахче

Сьогодні 12:25 440 0
Угорський клуб з нового сезону очолить румун
Ференцварош підшукав заміну Реброву, якого сватають у Фенербахче
#Бьолені, #Ференцварош, #Ребров

Джерело - sport.ua.

Керівництво Ференцвароша знаходиться на стадії переговорного процесу з румунським фахівцем Ласло Бьолені, який в новому сезоні повинен буде замінити на посаді головного тренера команди Сергія Реброва.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Для Ференцвароша не буде проблемою платити Бьолені зарплату в районі 1 мільйона євро, що влаштує 67-річного тренера.

На цей час Бьолені перебуває в своєму будинку у Франції, але найближчими днями планує приїхати в Будапешт.

Відзначимо, що з літа 2017 по травень 2020 року Ласло Бьолені очолював бельгійський клуб Антверпен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ребров наводив довідки про стан справ у Фенербахче у колишніх підопічних, після чого дав згоду на роботу в клубі, починаючи з наступного сезону.

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