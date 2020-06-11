Ференцварош підшукав заміну Реброву, якого сватають у Фенербахче

Джерело - sport.ua.
Керівництво Ференцвароша знаходиться на стадії переговорного процесу з румунським фахівцем Ласло Бьолені, який в новому сезоні повинен буде замінити на посаді головного тренера команди Сергія Реброва.
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
Для Ференцвароша не буде проблемою платити Бьолені зарплату в районі 1 мільйона євро, що влаштує 67-річного тренера.
На цей час Бьолені перебуває в своєму будинку у Франції, але найближчими днями планує приїхати в Будапешт.
Відзначимо, що з літа 2017 по травень 2020 року Ласло Бьолені очолював бельгійський клуб Антверпен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ребров наводив довідки про стан справ у Фенербахче у колишніх підопічних, після чого дав згоду на роботу в клубі, починаючи з наступного сезону.