 Балакін розсудить Динамо та Зорю, Копієвський працюватиме на матчі Колос - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря може припинити своє існування
Сьогодні 02:50 1222
Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 07:00 2804
Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 20:51 1057
Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії
Вчора 18:45 2125
Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова - ЗМІ
Вчора 16:58 1880
Козловський: Кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати
Вчора 16:28 3393 4
Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Ярмоленка
Вчора 16:11 2760
УАФ оголосила про зміни в керівництві: Грімм і Караваєв покинули виконком
Вчора 15:17 784
Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону
Вчора 12:34 3772 1
Кабмін прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах
Вчора 09:56 1636
Блоги
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:02 1095
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ? Андрій Твердохліб
07.06.2020 10:47 3757
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
06.06.2020 20:22 8790 1
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:47 1249
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:16 1633
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол У Бразилії не можуть поділити гроші Шахтаря за Майкона 305
12:44 Блог Вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон 172
12:41 Футбол УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів 311
12:25 Бокс Арум: Для мене було честю представляти інтереси Гвоздика 758
12:09 Футбол Колишній керівник селекційної служби Шахтаря: В Україні взагалі немає креативних гравців 735
12:07 Блог Майкл Джордан упіймав 200-кілограмову рибину 246
12:04 Блог Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці? 202
11:51 Бокс Дерев'янченко прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри 1249
11:33 Футбол Балакін розсудить Динамо та Зорю, Копієвський працюватиме на матчі Колос - Шахтар 890
11:15 Теніс Федерер пропустить залишок сезону-2020 784
11:11 Блог Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор 440
10:57 Футбол Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо 822
10:41 Футбол Роналду може влітку залишити Ювентус 1523
10:34 Блог Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера 537
10:25 Футбол Інгулець готовий профінансувати ПЛР-тести усіх клубів Першої ліги 966
10:10 Футбол Саарбрюкен - Баєр 0:3. Огляд матчу 839
09:55 Баскетбол Прометей підпише двох легіонерів 859
09:40 Футбол Капітан Олександрії завершувати кар'єру не збирається 1288
09:25 Бокс Промоутер пояснив рішення Гвоздика піти з боксу 1995
09:10 Футбол У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус 1434
08:55 Бокс Стівенсон в яскравому стилі нокаутував Карбальо 1415
08:40 Бокс Мейвезер планує провести кілька виставкових боїв 1477
08:24 Футбол Франков: Півфінал Кубка на стадіоні Миная? Абсурд 2055 1
08:08 Футбол Циганик: Забудьте про вибори президента УПЛ на півроку, або навіть на рік 1618
07:00 Бокс Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру 2804

Балакін розсудить Динамо та Зорю, Копієвський працюватиме на матчі Колос - Шахтар

Сьогодні 11:33 890 0
Призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги
Балакін розсудить Динамо та Зорю, Копієвський працюватиме на матчі Колос - Шахтар
#Динамо, #Зоря

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба організації.

25 тур

Турнір за 1-6 місця

13.06.2020

Зоря - Динамо. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 17.00. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра - Войтюк О.М. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр -  Козиряцький М.С. (Запоріжжя), спостерігач арбітражу - Курганов В.В. (Олександрія). Арбітр ВАА - Бойко С.М. (Київська обл.), асистент ВАА -  Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач ВАА - Петров В.Д. (Харків). 

14.06.2020

Колос - Шахтар. Київ. Стадіон Оболонь-Арена. 17.00. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький), асистенти арбітра - Коротін В.І. (Київ), Скобля В.С. (Київ), четвертий арбітр - Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу - Ярменчук І.А. (Київ).

Олександрія - Десна". Олександрія. КСК Ніка. 19.30. Арбітр - Арановський Є.А. (Київ), асистенти арбітра -  Приступа С.А. (Київ), Петраков Є.О. (Київ), четвертий арбітр - Абдула А.Б. (Харків), спостерігач арбітражу -  Швецов В.Б. (Одеса). Арбітр ВАА - Романов В.М. (Дніпро), асистент ВАА -  Володін В.В. (Херсон), спостерігач ВАА - Дердо В.Г. (Чорноморськ). 

Турнір за 7-12 місця

13.06.2020

Маріуполь - Ворскла. Маріуполь. Стадіон ім. В. С. Бойка. 14.00. Арбітр - Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра - Єремєєв А.А. (Миколаїв), Холодинський О.В. (Харківська обл.), четвертий арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), спостерігач арбітражу - Зубарев О.Г. (Слов'янськ).

Олімпік - Львів. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського. 19.30. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків), асистенти арбітра - Клименко Т.А. (Київ), Дашко О.В. (Київська обл.), четвертий арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса), спостерігач арбітражу - Хіблін І.М. (Хмельницький).

Нагадаємо,  Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.

Коментарі ()