Балакін розсудить Динамо та Зорю, Копієвський працюватиме на матчі Колос - Шахтар

Призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба організації.

25 тур

Турнір за 1-6 місця

13.06.2020

Зоря - Динамо. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 17.00. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра - Войтюк О.М. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр - Козиряцький М.С. (Запоріжжя), спостерігач арбітражу - Курганов В.В. (Олександрія). Арбітр ВАА - Бойко С.М. (Київська обл.), асистент ВАА - Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач ВАА - Петров В.Д. (Харків).

14.06.2020

Колос - Шахтар. Київ. Стадіон Оболонь-Арена. 17.00. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький), асистенти арбітра - Коротін В.І. (Київ), Скобля В.С. (Київ), четвертий арбітр - Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу - Ярменчук І.А. (Київ).

Олександрія - Десна". Олександрія. КСК Ніка. 19.30. Арбітр - Арановський Є.А. (Київ), асистенти арбітра - Приступа С.А. (Київ), Петраков Є.О. (Київ), четвертий арбітр - Абдула А.Б. (Харків), спостерігач арбітражу - Швецов В.Б. (Одеса). Арбітр ВАА - Романов В.М. (Дніпро), асистент ВАА - Володін В.В. (Херсон), спостерігач ВАА - Дердо В.Г. (Чорноморськ).

Турнір за 7-12 місця

13.06.2020

Маріуполь - Ворскла. Маріуполь. Стадіон ім. В. С. Бойка. 14.00. Арбітр - Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра - Єремєєв А.А. (Миколаїв), Холодинський О.В. (Харківська обл.), четвертий арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), спостерігач арбітражу - Зубарев О.Г. (Слов'янськ).

Олімпік - Львів. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського. 19.30. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків), асистенти арбітра - Клименко Т.А. (Київ), Дашко О.В. (Київська обл.), четвертий арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса), спостерігач арбітражу - Хіблін І.М. (Хмельницький).

Нагадаємо, Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.