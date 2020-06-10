Від того, як Динамо завершить чемпіонат України буде залежати доля Сергія Булеци та Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко.

"Подивимося, як Динамо закінчить чемпіонат. У цій ситуації від Динамо багато залежить. Але я б хотів, щоб Супряга і Булеца залишилися, не відмовився б від таких гравців. Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич, але, думаю, це нереально", - сказав Михайленко.