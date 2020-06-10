 Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич, - Михайленко | Футбол | Champion.com.ua
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Михайленко: Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич

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Проте навряд чи ці трансфери реальні
Михайленко: Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич
#Михайленко, #Супряга, #Булеца, #Дніпро-1, #Динамо

Джерело - Meta-raitings.com.ua.

Від того, як Динамо завершить чемпіонат України буде залежати доля Сергія Булеци та Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко.

"Подивимося, як Динамо закінчить чемпіонат. У цій ситуації від Динамо багато залежить. Але я б хотів, щоб Супряга і Булеца залишилися, не відмовився б від таких гравців. Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич, але, думаю, це нереально", - сказав Михайленко.

Нагадаємо, арбітра матчу Львів – Дніпро-1 відсторонили від суддівства.

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