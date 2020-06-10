Футболісти та персонал Динамо здали планові тести на COVID-19

Результати будуть отримані протягом 38 годин

Джерело - ФК Динамо.

10 червня футболісти, тренери та адміністративний штаб Динамо здали планові тести на COVID-19 згідно з процедурою проведення матчів чемпіонату України у післякарантинний період.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Результати будуть отримані протягом 38 годин - або в четвер увечері, або у п'ятницю вранці. На вечір п'ятниці запланований виліт до Запоріжжя, де пройде матч 26-го туру Favbet Ліги з луганською Зорею.

Нагадаємо, що поєдинок Зоря - Динамо розпочнеться в суботу, 13 червня, о 17:00.

Раніше, московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо.