Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо

Джерело - xsport.ua.
Нападник Партизана Садок Умар привернув увагу московських клубів - ЦСКА, Локомотива і Спартака.
Про це повідомляє udbalskihram.fr.
Скаути цих клубів будуть присутні на дербі з Црвеною Звєздою у Кубку Сербії.
Взимку Умаром цікавилося київське Динамо. На рахунку форварда 11 м'ячів в 24-х матчах сезону. Його контракт належить Ромі, але Партизан близький до викупу гравця.
Раніше повідомлялося, що Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону.
Також, Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.