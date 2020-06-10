 Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо

Сьогодні 10:57 822 0
Умар грає у Сербії
Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо
#Умар, #Динамо

Джерело - xsport.ua.

Нападник Партизана Садок Умар привернув увагу московських клубів - ЦСКА, Локомотива і Спартака.

Про це повідомляє udbalskihram.fr.

Скаути цих клубів будуть присутні на дербі з Црвеною Звєздою у Кубку Сербії.

Взимку Умаром цікавилося київське Динамо. На рахунку форварда 11 м'ячів в 24-х матчах сезону. Його контракт належить Ромі, але Партизан близький до викупу гравця.

Раніше повідомлялося, що Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону.

Також,  Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.

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