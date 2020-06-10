Московські клуби переглянуть нападника, яким цікавилося Динамо

Умар грає у Сербії

Нападник Партизана Садок Умар привернув увагу московських клубів - ЦСКА, Локомотива і Спартака.

Про це повідомляє udbalskihram.fr.

Скаути цих клубів будуть присутні на дербі з Црвеною Звєздою у Кубку Сербії.

Взимку Умаром цікавилося київське Динамо. На рахунку форварда 11 м'ячів в 24-х матчах сезону. Його контракт належить Ромі, але Партизан близький до викупу гравця.

Раніше повідомлялося, що Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону.

Також, Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.