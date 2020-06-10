Футболіст пропустив перші матчі після поновлення чемпіонату

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков повернувся до загальної групи.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст пропустив перші матчі після поновлення чемпіонату, проти Шахтаря (1:3) та Олександрії (5:1), проходячи відновлення після пошкодження передньої поверхні стегна.

Тепер віцекапітана команди вже не турбують больові відчуття, і він разом з усіма готується до календарного матчу чемпіонату України проти "Зорі", який відбудеться в суботу, 13 червня, в Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.