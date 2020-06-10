Стало відомо, скільки Ребров зароблятиме у Фенербахче

Фахівець майже не матиме трансферного бюджету

Джерело - Еспресо.

Турецький футбольний клуб Фенербахче запропонував українському тренеру Сергію Реброву зарплату 1,2 млн євро на рік.

Про це повідомляє Fotospor.

Водночас, зарплата українця в його нинішньому клубі, угорському Ференцвароші, складає 1,5 млн євро на рік.

Зазначається, що Ребров майже не матиме трансферного бюджету через складнощі клубу з фінансовим fair play.

Також відомо, що у його тренерський штаб увійдуть колишні гравці клубу Волкан Демірель та Мехмет Ауреліо, які вже працюють у Фенербахче. Проте, українець зможе взяти до клубу двох своїх асистентів.

Фенербахче пішов на карантин в чемпіонаті Туреччини на сьомому місці в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.