Кілька клубів АПЛ цікавилися нападником збірної України

Кілька клубів з другої десятки АПЛ цікавилися нападником збірної України Романом Яремчуком.

Про це заявив телеексперт Олександр Яковенко.

"Я знаю про інтерес до Яремчука. Кілька клубів з другої десятки АПЛ цікавилися нападником збірної України. Якщо він туди поки не перейшов, значить Роман по-іншому бачить своє майбутнє, наприклад, хоче зробити перехідний крок, а не відразу перебратися в АПЛ.

Можливо ці клуби не зуміли задовольнити фінансові апетити Гента. Я впевнений, що до Яремчука будуть придивлятися і можливо влітку він зможе піти на підвищення", - сказав Яковенко.