У Бразилії не можуть поділити гроші Шахтаря за Майкона

Корінтіанс не виплатив всю належну частину коштів третій стороні угоди

Компанія B2F Marketing Esportivo збирається подати в суд на бразильський Корінтіанс за те, що цей клуб не виплатив належний відсоток від продажу півзахисника Майкона в Шахтар.

Про це повідомляє Meu Timao.

На момент здійснення угоди 10% економічних прав на Майкона належали B2F Marketing Esportivo, тому після того, як гірники виплатили Корінтіансу 6,6 мільйона євро за повний трансфер, бразильський клуб був зобов'язаний перевести відповідну суму третій стороні. Однак Корінтіанс перевів на рахунки B2F Marketing Esportivo лише частину коштів, а решту суми винен донині.

Всього сума позову B2F Marketing Esportivo до Корінтіансу становить 1 275 307 бразильських реалів, що еквівалентно майже 230 тисячам євро. У бразильського клубу є три дні на досудове врегулювання ситуації, проте, найімовірніше, сторони будуть доводити свою правоту в суді.

Компанія, якій належала частина прав на Майкона, проситиме стягнути відповідну суму з Корінтіанса, а якщо грошей на рахунку буде недостатньо, то заарештувати частину майна клубу, що здатне паралізувати його звичне функціонування.

Цікаво, що за даними порталу Transfermarkt, компанія B2F Marketing Esportivo і донині представляє інтереси Майкона в якості такої, що надає агентські послуги.

Раніше, захисник Шахтаря може залишитися у чемпіонаті Португалії.