Захисник Шахтаря може залишитися у чемпіонаті Португалії

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко, який на правах оренди виступає за Віторію, може залишитися у чемпіонаті Португалії.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Іву Вієйра.

"Все просто. Передбачалося, що він піде взимку. Якщо він не йде – то стає активом клубу. І він гідний поваги, як і всі інші футболісти. Важлива індивідуальна робота, щоб влитися в колектив. Він був на гідному рівні, йому є куди покращуватися. Він може робити більше, як і всі інші, в порівнянні з тим, що ми показали проти Спортінга", – сказав Вієйра.