Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 червня, Саарбрюкен в рамках півфіналу Кубка Німеччини приймав Баєр.
Гості здобули переконливу перемогу над клубом Південно-західної регіональної ліги із рахунком 3:0 та вийшли у фінал турніру.
Суперник Баєра визначиться у матчі Баварія – Айнтрахт, який відбудеться у середу, 10 червня.
Кубок Німеччини
1/2 фіналу, 09 червня
Саарбрюкен - Баєр Леверкузен 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 11 Діабі, 0:2 – 19 Аларіо, 0:3 – 58 Бельарабі
⚫️❤️🏆❤️🏆❤️🏆❤️🏆❤️⚫️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 9, 2020
🥳🥳 We're going to Berlin! 🥳🥳#FCSB04 | 0-3 | #DFBPokal pic.twitter.com/sZkydfd5Vc
Нагадаємо, Баварія здолала Баєр.