Баєр впевнено пройшов у фінал Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 червня, Саарбрюкен в рамках півфіналу Кубка Німеччини приймав Баєр.

Гості здобули переконливу перемогу над клубом Південно-західної регіональної ліги із рахунком 3:0 та вийшли у фінал турніру.

Суперник Баєра визначиться у матчі Баварія – Айнтрахт, який відбудеться у середу, 10 червня.

Кубок Німеччини

1/2 фіналу, 09 червня

Саарбрюкен - Баєр Леверкузен 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Діабі, 0:2 – 19 Аларіо, 0:3 – 58 Бельарабі

Нагадаємо, Баварія здолала Баєр.