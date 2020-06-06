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Майнц переміг Айнтрахт
Баварія здолала Баєр, Лейпциг не втримав перемогу з Падеборном. Результати 30 туру Бундесліги
#Бундесліга, #Баєр, #Баварія, #РБ Лейпциг, #Падеборн, #Фортуна, #Гоффенгайм, #Айнтрахт, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 червня, відбулися матчі 30 туру німецьої Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
6 червня, 30 тур

Айнтрахт - Майнц 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Ніахате, 0:2 - 77 Кунде Малонг

Баєр - Баварія 2:4 (1:3)

Голи: 1:0 - 10 Аларіо, 1:1 - 27 Коман, 1:2 - 42 Горетцка, 1:3 - 45 Гнабрі, 1:4 - 66 Левандовський, 2:4 - 89 Вірц

РБ Лейпциг - Падеборн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Шик, 1:1 - 90+2 Штрохдік

Фортуна - Гоффенгайм 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Хеннінгс, 1:1 - 16 Даббур, 1:2 - 61 Цубер, 2:2 - Хеннінгс(П)

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