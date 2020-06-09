Вирішальний матч Ліги чемпіонів може бути зіграний у столиці Іспанії

Мадрид готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів в разі, якщо УЄФА вирішить перенести його з Стамбула.

Про це заявив мер міста Хосе Луїс Мартінес-Алмейда.

Спочатку розіграти Кубка чемпіонів в турецькій столиці планували 30 травня, але турнір призупинили у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Прийняти міжнародну подію рівня фіналу Ліги чемпіонів - дуже важливо, особливо за таких обставин, бо це покаже здатність міста вийти з драматичної ситуації, яку ми проживали протягом недавнього часу", - розповів Мартінес-Алмейда.

Раніше повідомлялося, що вирішальні матчі Ліги чемпіонів будуть проводитися в Лісабоні.