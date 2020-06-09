Суд скасував виліт Тулузи і Ам'єна з Ліги 1

Клуби оскаржили рішення Ліги 1

Футбольний сезон у Франції раніше був зупинений, а уряд заборонив проводити матчі, тому Французька ліга підбила підсумки чемпіонату 2019/20 в Лізі 1 і Лізі 2.

Про це повідомляє GFFN.

Було вирішено, що за підсумками 28 турів команди Тулуза і Ам'єн вилітають з елітного дивізіону, однак обидва клуби подали в суд.

Сьогодні, 09 червня, Вищий адміністративний суд Франції задовольнив позов обох клубів і постановив, що вони повинні зберегти свої місця в Лізі 1.

Тепер Французька футбольна ліга повинна або внести корективи у своє рішення і розширити Лігу 1 на 2 клуби, або подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Ліон закликав відновити чемпіонат Франції.

Раніше ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.