 Хавбек Зорі: Матч з Динамо буде за шість очок | Футбол | Champion.com.ua
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Хавбек Зорі: Матч з Динамо буде за шість очок

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Владислав Кочергін прокоментував матч проти Динамо у 26 турі УПЛ
Хавбек Зорі: Матч з Динамо буде за шість очок
#Зоря, #Динамо, #УПЛ

Джерело - zbirna.com.

Переможець матчу Зоря – Динамо стане набагато ближчим до срібла УПЛ.

Про це розповів півзахисник луганського клубу Владислав Кочергін.

"Нині для Зорі кожна гра, немов фінал. У турнірній таблиці така ситуація, що кожне втрачене очко віддаляє команду від мети. Матч з Динамо буде за шість очок. Переможець цього поєдинку стане набагато ближчим до "срібла". Мі хочемо посісти друге місце і потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що Динамо - гранд українського футболу, тому для "біло-синіх" ця гра буде складнішою з точки зору психології. Наші тренери, упевнений, оберуть правильну тактику. Головне, щоб команда виконала план на гру, тоді й результату буде досягти легше", - сказав Кочергін.

Матч 26-го туру Зоря - Динамо відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі.

Раніше, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.

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