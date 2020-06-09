Хавбек Зорі: Матч з Динамо буде за шість очок

Переможець матчу Зоря – Динамо стане набагато ближчим до срібла УПЛ.

Про це розповів півзахисник луганського клубу Владислав Кочергін.

"Нині для Зорі кожна гра, немов фінал. У турнірній таблиці така ситуація, що кожне втрачене очко віддаляє команду від мети. Матч з Динамо буде за шість очок. Переможець цього поєдинку стане набагато ближчим до "срібла". Мі хочемо посісти друге місце і потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що Динамо - гранд українського футболу, тому для "біло-синіх" ця гра буде складнішою з точки зору психології. Наші тренери, упевнений, оберуть правильну тактику. Головне, щоб команда виконала план на гру, тоді й результату буде досягти легше", - сказав Кочергін.