Бондаренко повернувся у загальну групу Шахтаря

Півзахисник Артем Бондаренко відновив тренування після травми.

Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.

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"Мав запалення ахіллового сухожилля, два тижні повноцінно не тренувався. Складно без футболу, без улюбленого заняття. Дуже чекав, коли вже зможу взятися до роботи в загальній групі. Скучив і за командою, і за емоціями від самого процесу підготовки", - розповів Бондаренко.