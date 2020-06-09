Легендарний Сіссе стане гравцем Діжона

Джерело - sport.ua.
Екс-гравець Ліверпуля і збірної Франції Джібріль Сіссе незабаром відновить кар'єру.
Про це повідомляє Get French Football News.
Сіссе підпише Діжон. В даний момент футболіст є вільним агентом.
Раніше Сіссе заявив, що хоче повернутися в футбол, щоб подолати позначку в 100 голів в чемпіонаті Франції. Зараз на його рахунку 96 м'ячів.
38-річний нападник завершив кар'єру в 2018-му році.
Нагадаємо, Ліон закликав відновити чемпіонат Франції.
Раніше ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.