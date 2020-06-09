Легендарний Сіссе стане гравцем Діжона

Француз хоче подолати позначку в 100 голів в чемпіонаті

Екс-гравець Ліверпуля і збірної Франції Джібріль Сіссе незабаром відновить кар'єру.

Про це повідомляє Get French Football News.

Сіссе підпише Діжон. В даний момент футболіст є вільним агентом.

Раніше Сіссе заявив, що хоче повернутися в футбол, щоб подолати позначку в 100 голів в чемпіонаті Франції. Зараз на його рахунку 96 м'ячів.

38-річний нападник завершив кар'єру в 2018-му році.

Нагадаємо, Ліон закликав відновити чемпіонат Франції.

Раніше ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.