Андрій Ярмоленко влітку може змінити клуб

Фенербахче цікавиться українським півзахисником Вест Гема Андрієм Ярмоленком.

Про це повідомляє Takvim.

Турецький клуб хоче орендувати гравця збірної України на один рік з правом викупу. Наразі сторони продовжують переговори.

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Вест Гем хоче включити в угоду пункт про обов'язковий викуп Ярмоленка.

У нинішньому сезоні Ярмоленко забив 3 голи і віддав одну результативну передачу в 15 матчах АПЛ.

Раніше, Ярмоленко повернувся до тренувань у складі Вест Гема.