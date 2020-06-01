Джерело - sport.uа.
Фенербахче цікавиться українським півзахисником Вест Гема Андрієм Ярмоленком.
Про це повідомляє Takvim.
Турецький клуб хоче орендувати гравця збірної України на один рік з правом викупу. Наразі сторони продовжують переговори.
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Вест Гем хоче включити в угоду пункт про обов'язковий викуп Ярмоленка.
У нинішньому сезоні Ярмоленко забив 3 голи і віддав одну результативну передачу в 15 матчах АПЛ.
Раніше, Ярмоленко повернувся до тренувань у складі Вест Гема.