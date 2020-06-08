Джерело - football24.ua.
Німецький захисник Бенедикт Геведес розірвав контракт з Локомотивом.
Про це повідомляє пресслужба московського клубу.
Гравець вирішив залишитись в Німеччині через сімейні обставини.
Зокрема, Геведес був занепокоєний високим рівнем захворюваності коронавірусом в Росії, тому не захотів продовжувати співпрацю з Локомотивом.
У складі московського клубу Геведес провів 50 матчів, забив чотири голи, став срібним призером чемпіонату Росії, виграв Кубок і Суперкубок країни.
Нагадаємо, Сьомін покинув Локомотив.