 Геведес розірвав контракт з Локомотивом | Футбол | Champion.com.ua
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Геведес розірвав контракт з Локомотивом

Вчора 23:54 738 0
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Геведес розірвав контракт з Локомотивом
#Геведес, #Локомотив

Джерело - football24.ua.

Німецький захисник Бенедикт Геведес розірвав контракт з Локомотивом.

Про це повідомляє пресслужба московського клубу.

Гравець вирішив залишитись в Німеччині через сімейні обставини.

Зокрема, Геведес був занепокоєний високим рівнем захворюваності коронавірусом в Росії, тому не захотів продовжувати співпрацю з Локомотивом.

У складі московського клубу Геведес провів 50 матчів, забив чотири голи, став срібним призером чемпіонату Росії, виграв Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, Сьомін покинув Локомотив.

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