Німецький захисник не хоче повертатися у Росію

Німецький захисник Бенедикт Геведес розірвав контракт з Локомотивом.

Про це повідомляє пресслужба московського клубу.

Гравець вирішив залишитись в Німеччині через сімейні обставини.

Зокрема, Геведес був занепокоєний високим рівнем захворюваності коронавірусом в Росії, тому не захотів продовжувати співпрацю з Локомотивом.

У складі московського клубу Геведес провів 50 матчів, забив чотири голи, став срібним призером чемпіонату Росії, виграв Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, Сьомін покинув Локомотив.