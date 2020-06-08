Косирін: Отримував велике задоволення від голів

Колишній нападник Чорноморця та Металурга Олександр Косирін вказав на важливість своїх голів.

Про це розповів сам футболіст.

"А що стосується голів ... Я забив у своїй професійній кар'єрі понад сто м'ячів. Виділяти якийсь один ... Не знаю. Важливим є те, що багато хто з них приносили моїм командам перемоги. Той же гол Динамо у 2003 році, коли ми перемогли в Одесі, граючи на рівних з тоді ще дуже потужним київським клубом. Як партнери по команді кажуть, я "підправив" м'яч у ворота з двох сантиметрів, але цей гол приніс багато радості. Тоді і перемогли, і преміальні отримали, і відмінний футбол показали. Це було дуже приємно.