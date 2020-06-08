Визначено найкращого тренера 25 туру УПЛ

Михайличенко став найкращим тренером туру

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера 25-го туру української Favbet Ліги сезону 2019/20.

Про це повідомляє УПЛ.

Зважаючи на вражаючу медальну боротьбу в найвищому вітчизняному дивізіоні, протистояння Динамо та Олександрії мало особливу турнірну вагу. В випадку невдачі динамівці погіршували своє становище, ризикуючи першою трійкою та даючи змогу опонентам наздогнати себе за очками. Втім, перемога киян вийшла більш ніж переконливою.

Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко. Його підопічні завдали поразки конкурентам-олександрійцям (5:1), завдяки цій перемозі не відпустивши луганців і розділяючи з ними 2-3 місця.