Павелко: Інтерес до Шевченка є у різних клубів

Від Андрія Шевченка навіть не було натяку, що він може розглядати альтернативний варіант окрім збірної України.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Усі вболівальники звикли до позитивних емоцій, які дарує національна збірна.

Ми розуміли, що є інтерес різних клубів, інших зацікавлених осіб. Але від Андрія Миколайовича навіть не було натяку, що він може розглядати альтернативний варіант. Збірна України почала показувати гру, яка радує вболівальників. Але етап не закінчений, історія не закінчена. Андрій готовий підтримати команду на етапі становлення. Жодного слова щодо будь-яких моментів, які могли б стати на заваді продовження контракту, я не почув. Він щиро живе командою, живе хлопцями.

Ми домовилися швидко і без додаткових умов. Фінансові умови залишилися тими ж", - розповів Павелко.