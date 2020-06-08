Зубков допоміг Ференварошу здобути розгромну перемогу

Підопічні Реброва упевнено лідирують у чемпіонаті Угорщини

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру Ференцварош здобув впевнену перемогу над клубом Діошдьйор - 3:0.

Один із голів у матчі забив українець Олександр Зубков. Відзначимо, що це вже 10-й гол українця в сезоні.

Після 27-ми турів чемпіонат Угорщини Ференцварош лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 63 очки. Фегервар, який іде другим, має 54 бали.

Чемпіонат Угорщини

Тур 27, 7 червня

Ференцварош - Діошдьйор 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Болі, 2:0 - 54 Зубков, 3:0 - 82 Ботка.

Раніше повідомлялося, що Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.