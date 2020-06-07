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У ФІФА анонсували реформи у футболі

Вчора 22:57 576 0
Джанні Інфантіно прокоментував реформи у футболі
У ФІФА анонсували реформи у футболі
#ФІФА

Джерело - ukrinform.ua.

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно анонсував суттєві реформи у футболі.

Про це розповів сам глава ФІФА.

"Я чув деякі цікаві пропозиції по великому спектру питань. Починаючи від стелі зарплат, обмеження трансферних сум, інших механізмів оподаткування і закінчуючи можливою вимогою до влади вносити кошти в резервний фонд на випадки на кшталт нинішнього.

 ФІФА вже проводить роботу в цій області, нехай навіть ми стикаємося з сильними корисливими інтересами осіб, що протидіють нашому прагненню поліпшити управління футболом. Ці проекти, заходи та ідеї повинні обговорюватися на всіх рівнях. Я знаю, що дебати будуть жаркими, але це природно, і нам слід обговорювати такі питання, разом переживаючи складний період", - відзначив Інфантіно.

Нагадаємо, ФІФА надала УАФ роз'яснення щодо плювання під час матчу.

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