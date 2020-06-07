Шевченко назвав дату збору збірної України

Андрій Шевченко прокоментував збір національної команди

Джерело - Великий футбол.

Збірна України при найкращому сценарії зможе зібратися на збір у вересні.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ліга націй стартує, відбір на Чемпіонат світу. Єдине, така ситуація склалася. При найкращому сценарії ми зберемося у вересні, зіграємо перші матчі Ліги націй. 9-10 місяців ми не бачили футболістів. Хотілося б мати більше часу на спілкування і роботу з командою.

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